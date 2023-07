Centro da Estrutural tem audiência sobre Plano Distrital da Juventude

Secretaria da Família e Juventude vai ouvir jovens de diversos setores para estabelecer metas de ações a serem executadas nos próximos dez anos

Chegou a vez de os jovens atendidos pelos centros de juventude (CJs) participarem da construção de políticas públicas. Para discutir o Plano Distrital da Juventude (PDJ), a Secretaria da Família e Juventude (SEFJ) promoverá uma audiência pública nesta quarta-feira (5), às 15h, a fim de debater metas para os próximos dez anos. O encontro será no Centro de Juventude da Estrutural – Área Especial, Praça Central, nº 8.

Reunião de quarta-feira será aberta aos alunos do CJ da Estrutural | Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília

Além dos alunos dos CJ, a SEFJ inclui na discussão outros setores da juventude, como os representantes de diretórios e de movimentos religiosos e sociais. Órgãos do GDF também foram consultados pela secretaria, e as propostas serão anexadas às demais sugestões apresentadas durante a jornada das audiências.

“O Plano Distrital da Juventude cumpre uma das etapas do Estatuto da Juventude do DF, e é fundamental a participação dos jovens nas suas sugestões para o aperfeiçoamento e fortalecimento das políticas públicas a partir das indicações levantadas nas audiências públicas”, afirma o titular da SEFJ, Rodrigo Delmasso.

Plano Distrital da Juventude

O PDJ é o instrumento de gestão, planejamento, integração e consolidação dos direitos da juventude do DF, conforme disposto no Estatuto da Juventude do Distrito federal, instituído pela Lei Distrital nº 6.951, de 20 de setembro de 2021, para ser executado pelos órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional que atendam essa população.

Onze eixos temáticos vão guiar a formulação do Plano Distrital:

→ Cidadania, participação social e política e representação juvenil;

Educação;

→ Profissionalização, trabalho e renda;

→ Garantia da igualdade;

→ Saúde da juventude;

→ Cultura;

→ Comunicação e liberdade de expressão;

→ Desporto e lazer;

→ Território e mobilidade;

→ Sustentabilidade e meio ambiente;

→ Segurança pública e acesso à Justiça.

Para discutir essas questões, a SEFJ elaborou um calendário de audiência pública. Confira abaixo.

→ Terça (5): audiência pública com a participação dos alunos dos CJs do DF

→ Dia 19: audiência pública com representantes de movimentos jovens religiosos

→ 2/8: audiência pública com representantes dos movimentos sociais de juventude.

Quem não puder comparecer à reunião poderá enviar sua proposta acessando a consulta pública.

Com informações da Agência Brasília