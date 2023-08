Celina reforça importância da eleição de conselheiros tutelares

“Nós não podemos ter uma sociedade justa e igualitária sem a proteção integral das crianças e adolescentes”, esclarece Celina

A governadora em exercício do Distrito Federal Celina Leão (PP) participou, nesta quarta-feira (30), de uma coletiva de imprensa para falar sobre a eleição para conselheiros tutelares. O processo eleitoral acontecerá dia 1º de outubro.

Em discurso, Celina reforçou a importância da eleição e dos conselheiros em si. “Tão importante quanto nós escolhermos nossos representantes que ocupam cadeiras do Legislativo e do Executivo, essa eleição, para o GDF e para nossa sociedade, também é. Nós não podemos ter uma sociedade justa e igualitária sem a proteção integral das crianças e adolescentes”, disse.

O processo de definição desses profissionais, responsáveis por garantir que as crianças e adolescentes tenham todos os direitos respeitados, reúne 1,2 mil candidatos, com expectativa de participação superior a 300 mil votantes.

O processo é conduzido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), e terá à disposição mais de 1,1 mil urnas eletrônicas. Em 1º de outubro, o cidadão e a cidadã devem apresentar documento original com foto ou o e-título e, tanto para candidatos como para eleitores, é necessário estar regularizado junto à Justiça Eleitoral. Para consultar o local de votação, basta acessar este link e informar o número do título de eleitor, contendo 12 dígitos.

Além da governadora, participaram da coletiva, a Secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, a promotora de justiça do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), Karina Soares Rocha, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Trabalho (TRE-DF), Roberval Belinati, e o presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente do DF, Cleidison Figueiredo.

Caberá à população maior de 16 anos definir os novos 220 conselheiros e 440 suplentes para o mandato 2024/2027. Em cada uma das 44 unidades de atendimento serão definidos cinco titulares e dez suplentes, espalhados em 35 regiões administrativas.

Todos os presentes na coletiva, enfatizaram a relevância da eleição e fizeram um apelo especial para que toda a população apta a votar compareça no local de votação no dia da votação. “Apesar de não ser uma eleição obrigatória, esse é um apelo que nós fazemos pela importância do tema. Para que a gente consiga levar um maior número de eleitores às urnas para que possam eleger os conselheiros tutelares das suas regiões”, reforça a secretaria Marcela Passamani

A escolha contará com 1.169 urnas eletrônicas distribuídas em 146 escolas, mais de 4,6 mil servidores atuando com mesário, além de um comitê gestor gerido pela Sejus-DF e apoio técnico no dia, com 100 técnicos de urna e 40 técnicos de totalização de votos contratados pela Sejus-DF. Estrutura que é elogiada por Figueredo. “O Conselho regulamenta esse processo de escolha, mas sem esse approach do GDF não conseguiríamos cumprir a missa. Todo esse aparato governamental foi essencial”, aponta.

As informações são da Agência Brasília