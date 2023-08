Rodoviária do Plano Piloto terá mais segurança

Ao todo, são 56 profissionais especializados, circulando pelo terminal e em postos fixos, com o objetivo de evitar e prevenir a depredação do local

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou, nesta quarta-feira (30), a contratação de uma empresa que fará a vigilância na Rodoviária do Plano Piloto no Diário Oficial do DF (DODF). O contrato estabelece vigilância 24 horas, com possibilidade de utilização de armamento não letal e gás de pimenta por parte dos agentes de segurança. O valor do contrato é de R$ 8,8 milhões, com validade de um ano e poderá ser prorrogado por até 60 meses.

“Queremos garantir um ambiente mais seguro para todos os usuários e permissionários que diariamente passam pela Rodoviária do Plano Piloto com um contrato licitado, conforme exige a legislação”, destacou o subsecretário de Administração Geral da Semob, Marcus Aurélio de Souza Marinho.

O serviço de vigilância na rodoviária começou em novembro de 2022. Ao todo, são 56 profissionais especializados, circulando pelo terminal e em postos fixos, com o objetivo de evitar e prevenir a depredação das diversas áreas do terminal, inclusive das lojas existentes no local. O novo contrato dará continuidade aos serviços por mais um ano.

Para o subsecretário de Terminais da Semob, Denyson Franklin de Souza, a contratação de vigilância 24 horas na rodoviária é uma resposta concreta aos desafios de segurança e manutenção dos espaços públicos.

“Ao prevenir danos e comportamentos inadequados, a vigilância cria um ambiente mais seguro para os usuários, além de resultar numa economia dupla: a redução direta nos custos de manutenção e economia indireta por meio da utilização mais eficiente dos recursos do terminal. Com isso, a administração preserva o local e promove um ambiente mais agradável e acolhedor para o usuário”, disse Denyson.

As informações são da Agência Brasília