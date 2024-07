Nesta quarta-feira (03), a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), participará do Fórum dos Governadores, em reunião ordinária do Conselho da Federação (cfe) de 2024.

O evento acontece a partir das 10h, na Sala Suprema do Palácio do Planalto, localizado no 2 andar.

Nesta terça-feira (02), Celina assinou o termo de compromisso para regularizar condomínios no DF.