Ceilândia e Itapoã ficarão sem água nesta quarta (06)

As regiões de Ceilândia e Itapoã ficarão sem água nesta quarta-feira (06). Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), a suspensão será necessária para a realização de serviços de manutenção no sistema de abastecimento.

Em Ceilândia, o fornecimento será interrompido, das 8h às 18h, nos seguintes endereços:

→ QNN 18, EQNN 18/20;

→ QNN 20, EQNN 20/22;

→ QNN 22, EQNN 22/24;

→ QNN 24, EQNN 24/26;

→ QNN 26, QNN 30, QNN 32 e QNN 34;

→ Centro Metropolitano – UnB Campus Ceilândia, IFB Campus Ceilândia; e

→ Hospital Anchieta – Unidade Ceilândia (Antigo Hospital São Francisco).

Já no Itapoã, a suspensão vai afetar os condomínios Novo Horizonte, Entre Lagos, Residencial Privé La Fonte e Sobradinho dos Melo, das 7h às 23h59.

Ainda de acordo com a companhia, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção. Para mais informações, é só acessar o canal público da Caesb pelo telefone 115.