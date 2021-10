Ceilândia e Guará receberão oficinas do Pdot

A ideia é a população discutir os principais desafios enfrentados em sua cidade, com atividades e questionamentos que serão propostos aos participantes

Neste sábado (9), Ceilândia e Guará receberão as próximas oficinas temáticas da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot).

A primeira reunião será das 8h30 ao meio-dia, no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) Bernardo Sayão, na QNN 28 da Ceilândia Sul. Já o segundo encontro será das 14h30 às 18h, na Escola Técnica do Guará Professora Teresa Ondina Maltese (Cepag), na EQ 17/19 do Guará II.

Ao todo, poderão participar moradores de 13 regiões administrativas. No CAIC Bernardo Sayão, serão convidados para debater o futuro do Distrito Federal os habitantes de Taguatinga, Brazlândia, Samambaia, Sol Nascente/Pôr do Sol e Ceilândia. No Cepag, são esperados os moradores do Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Águas Claras, SCIA/Estrutural, SIA, Vicente Pires, Arniqueira e Guará.

As reuniões vão ocorrer tanto de forma presencial como virtual. As inscrições para participar pessoalmente já estão disponíveis no site do Pdot, preenchendo o formulário com nome, CPF, e-mail para contato e a cidade onde mora. Devido a pandemia, a quantidade de participantes presenciais será limitada a 100 pessoas para cada oficina.

Já o debate virtual será feito pela plataforma Zoom. Ele ocorrerá simultaneamente ao presencial e será transmitido, no dia do evento, pelo canal no Youtube da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), chamado Conexão Seduh. O link estará disponível no portal do Pdot.

A ideia é a população discutir os principais desafios enfrentados em sua cidade, com atividades e questionamentos que serão propostos aos participantes.

“Essas próximas oficinas são em cidades muito populosas, a exemplo de Ceilândia, Samambaia e Taguatinga e, ao mesmo tempo, em cidades com realidades bem particulares, como Brazlândia e Estrutural. A ideia é ouvir a população de cada local, discutindo as problemáticas, assim como os pontos positivos de cada um”, explicou a subsecretária de Políticas e Planejamento Urbano (Suplan), Sílvia de Lázari.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Regras

Os inscritos para a reunião presencial deverão se apresentar no local com seu documento de identificação antes do início da reunião. Faltando 15 minutos para começar o evento, serão liberados os lugares não ocupados pelos inscritos para aqueles que não fizeram inscrição prévia.

Não será ultrapassado o número total permitido nas oficinas presenciais, em cumprimento às regras sanitárias contra a Covid-19.

Os não inscritos deverão pegar senha no local e se manterem em fila para o caso de serem convidados para preencher uma vaga. Neste caso, será feita uma chamada por senha, que se não for atendida, seguirá para a próxima e, assim, sucessivamente.

Oficinas

Ao todo, serão sete oficinas temáticas organizadas pela Seduh, sempre aos sábados, nos períodos da manhã e tarde. A primeira já foi realizada em Santa Maria. Elas são promovidas em uma Região Administrativa que representa um grupo de cidades, intitulada Unidade de Planejamento Territorial (UPT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A expectativa é que a Administração Regional de cada UPT também disponibilize uma sala onde será transmitida online a reunião, para aqueles que não puderem ir presencialmente.

Confira abaixo o cronograma com as sete oficinas:

Com informações da Seduh