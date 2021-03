CEB: três regiões sem energia nesta sexta-feira

Nesta sexta (19), CEB suspende fornecimento no Gama, Sol Nascente e Lago Sul para realização de serviços na rede elétrica

Nesta sexta-feira (19), as equipes da CEB Distribuição estarão nas regiões do Gama, Sol Nascente e Lago Sul para realizar serviços demelhoraria no fornecimento de energia à população. Para isso, será necessário o desligamento programado em alguns endereços durante a execução dos trabalhos.

No Lago Sul, de 8h40 às 16h30, a interrupção no fornecimento de energia será necessária para substituição dos condutores elétricos que transportam a energia de rede de baixa tensão por outros condutores com maior capacidade. Serão afetados os conjuntos A (lotes 1 a 12), B (lotes 1 a 23) e C (lotes 1 a 36) do Condomínio Lago Sul e as chácaras Tapera Grande e Paranoá I, no Altiplano Leste.

Alta tensão

No mesmo horário, haverá desligamento nas chácaras 1 a 48, 64 e 68 do Sol Nascente, para que a CEB Distribuição faça a extensão da rede de alta tensão. No Gama, o desligamento programado ocorrerá em razão de poda de árvores, deixando sem energia o Núcleo Rural Alagado, chácaras 17, 17-A, 17-B, 17/18 e 18.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília