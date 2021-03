CEB Distribuição mantém serviços no ponto facultativo

Quatro regiões do DF receberão manutenção preventiva em rede elétrica, instalação de transformador e extensão de rede

Nesta quinta-feira (1º), a CEB Distribuição fará a instalação de um transformador no Sol Nascente/Pôr do Sol. Para isso, será preciso interromper o fornecimento de energia, de 10h às 13h30, nas chácaras 139, 139-A, 139-D, 140 e 141.

A Companhia também estará com serviços em Planaltina, a partir das 8h40, onde será feita a extensão de rede aérea de alta tensão. Vai ser preciso fazer desligamento programado, até 13h30, deixando sem energia o Núcleo Rural Santos Dumont, nas chácaras Recanto da Águia, Renascer, Quati, Melissa, Altos Santos, Boa Vista, Renascer, Canaã, Sinhá Cristina, J.R, Monte Formoso, Esplanada I, III, Rancho Alegre, e as de números 6, 12, 13, 26, 26/27, 27, 27/28, 32, 45, 49, além da fazenda Mestre D’Armas.

Em Brazlândia e em São Sebastião, a manutenção preventiva e a poda de árvores também deixarão alguns endereços sem energia nesta quinta-feira. No Núcleo Rural Alexandre Gusmão, o desligamento ocorrerá na Gleba 2, chácaras 210 a 227 e na 242, de 8h40 às 16h30.

m São Sebastião, o desligamento será em duas áreas rurais, de 8h40 às 16h. No Núcleo Rural Cava de Cima, ficarão sem energia as chácaras Sol Nascente, Santa Cruz, Gavião, Vovô Danuzio, Vale dos Encantados, Santa Luzia, Bento, Taperinha, Fátima Lima, Manancial, Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Onça Preta, Cravo Canela, Vista Alegre, Santa Cruz, Nossa Senhora Abadia, Canaã, Bom Jesus, Riachinho, Luz do Sol, São Jorge, Ebenezer, 1-C, 270 e 310.

No Núcleo Rural Cava de Baixo, serão as chácaras Sol Nascente, Recanto Pé de Serra, Atarixa, São Miguel, Pura Vida, Pardal, Padre Cícero, Cava de Baixo, CVP, Bellopas, Alto Bela Vista, Cavalcante, Bom Sucesso, Colinas, Nossa Senhora Aparecida, Mirante, Barra Funda, Forno, Gonti, Vitória, Recanto Feliz, Bento, 3, 5, 11, 56, 57, 58, 62,65, 71 e Fazenda Pouso Alegre, também de 8h40 às 16h.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

