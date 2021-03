CEB-D assegura energia elétrica no enfrentamento da Covid-19

Ações têm a finalidade de assegurar continuidade do fornecimento para os serviços de saúde. Distribuidora está criando canal direto para atendimento das unidades

Com o objetivo de assegurar o fornecimento de energia para locais dedicados ao enfrentamento da Covid-19, a CEB Distribuição realiza ações preventivas de de inspeção e manutenção da rede elétrica do Distrito Federal. A Neoenergia, que gerencia a CEB, disponibiliza um canal de relacionamento exclusivo com as unidades de saúde.



No Distrito Federal, a CEB-D mapeou 45 centros médico-hospitalares que terão todos os circuitos de suprimento de energia vistoriados. Para garantir o pleno funcionamento dessas unidades, serão inspecionados 30 alimentadores, totalizando cerca de 500 quilômetros de rede de média tensão. Das 41 subestações existentes na área de concessão, 23 serão inspecionadas prioritariamente por atenderem a hospitais, clínicas e postos de saúde. A depender da necessidade, podem haver podas de árvores, elaboração de projetos para avaliar a capacidade instalada de energia e análise dos geradores das unidades de saúde.



As ações já foram iniciadas e devem ser concluídas até o fim da próxima semana. Para executar as atividades com a maior brevidade possível, a empresa está mobilizando um contingente de aproximadamente 60 profissionais, entre eletricistas, técnicos e engenheiros. Os trabalhos abrangem tanto o Plano Piloto quanto as Regiões Administrativas.



A CEB-D também oferecerá o suporte necessário para instalação dos três hospitais de campanha anunciados pelo Governo do Distrito Federal. “A Neoenergia tem compromisso com a responsabilidade social em todos os estados onde atua. Aqui, no Distrito Federal, a CEB-D também não medirá esforços para colaborar com o enfrentamento à pandemia. Vamos utilizar toda a nossa estrutura e experiência adquirida nas demais áreas de concessão para assegurar a continuidade dos serviços de saúde”, destaca o presidente da CEB Distribuição, Frederico Candian.