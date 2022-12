Capotamento deixa um morto e um ferido na DF-230

No carro, o motorista, não identificado, foi encontrado já sem vida. Já o passageiro, identificado apenas como V.F., estava preso às ferragens

Um capotamento na tarde deste sábado (03) deixou um homem morto e outro ferido na DF-230, próximo à Cachoeirinha, sentido Planaltina.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o carro tombado lateralmente. Suspeita-se que o veículo tenha colidido frontalmente com um barranco.

No carro, o motorista, não identificado, foi encontrado já sem vida. Já o passageiro, identificado apenas como V.F., estava preso às ferragens, com hematomas no abdome e escoriações na mão. Ele estava consciente, mas desorientado e instável e foi transportado para o Hospital Regional de Planaltina (HRP).

Enquanto o resgate era feito, uma das faixas da via foi interditada. A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente.