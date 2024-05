CBMDF resgata 128 pessoas e 36 animais vítimas de enchentes no RS

No quarto dia de intensa atividade da equipe humanitária do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) nos alagamentos do Rio Grande do Sul, a atenção se volta para a previsão de retorno das chuvas, esperadas até domingo.

Em meio a esse cenário, a equipe realizou a profilaxia contra doenças decorrentes do contato com a água contaminada, garantindo a saúde de todos os envolvidos.

Atuação em diversas frentes diversas

Em Bento Gonçalves – RS, a operação teve como foco um resgate delicado em área de soterramento. A equipe, em colaboração com o CBMRS e CBMERJ, empregou cães de busca e a equipe de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas. Apesar dos desafios, incluindo o risco devido a trincas na estrutura, a equipe conseguiu liberar uma via de acesso, proporcionando uma rota de fuga crucial para a população local.

Em São Leopoldo – RS, a operação de busca e salvamento prosseguiu com o patrulhamento em bairros afetados, utilizando técnicas de resgate vertical quando necessário. Além disso, a equipe manteve o apoio à entrega de mantimentos para a comunidade e animais domésticos. Durante a noite, está previsto um revezamento para rondas noturnas, assegurando a segurança contínua da área.

Resgates e assistência alimentar

No quarto dia de operações, os bombeiros do CBMDF conseguiram resgatar 22 adultos e 14 animais domésticos.

Além dos resgates, forneceram apoio no transporte de mantimentos para as famílias afetadas, garantindo assistência tanto para os humanos quanto para os animais.

Compromisso com a missão

Com um total de 110 adultos, 18 crianças e 36 animais resgatados até o momento, a força-tarefa do CBMDF continua sua missão humanitária no Rio Grande do Sul.

A previsão é de permanência na região até 16 de maio de 2024, sujeita a ajustes conforme as necessidades e diretrizes das autoridades locais e do Governador do Distrito Federal.