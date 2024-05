Brasília rumo a cidade mais limpa do Brasil

Por Luís Nova

[email protected]

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) lançou ontem o projeto Quadra Lixo Zero. A primeira quadra contemplada com a iniciativa foi na rua dos restaurantes, na 404/405 Sul, que recebeu seis papa-lixos que proporcionalmente equivalem a 30 contêineres de resíduos e ocupam um espaço muito menor, pois são semi-enterrados. Além da grande capacidade, 5m³ por aparelho, todo o material descartado fica fechado, assim evitando proliferação de pragas na região.

O diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, explicou que o projeto Quadra Lixo Zero deve se espalhar por todo o Distrito Federal e que a iniciativa caminha para transformar o Distrito Federal como a cidade mais limpa do Brasil. “O Instituto Veritá colocou Brasília como a terceira cidade mais limpa, então lançamos o desafio que é Brasília rumo ao primeiro lugar”, explica o presidente.

A ideia do SLU é transformar Brasília na Capital da Limpeza e assumir o lugar como a cidade mais limpa. O projeto Quadra Lixo Zero começou ontem e conta com o apoio dos empresários da quadra. “Todos os comerciantes estão participando e a limpeza é boa para todos. Todo mundo quer uma rua sem lixo no chão, sem rato, sem barata e sem qualquer vetor de doença”, afirma Sílvio Vieira.

A empresária Maria Luiza da Mata, proprietária do restaurante Peixe na Rede, ficou encantada com a iniciativa. Segundo Maria, o projeto colabora para a manutenção de uma cidade limpa e acolhedora. “Era o Caos aqui, era cheio de containers pequenos que ficam muito cheios. Muito lixo na rua e o lixo cria bicho. Até o resto da obra o povo misturava, agora ficou muito bom. Espero que chegue em todas as quadras”, comemora a empresária.

O presidente do Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (SIDHOBAR), Jael da Silva, aprovou o projeto e pede o apoio de todos os comerciantes. “Os comerciantes estão muito felizes. O lixo é um grande problema para todos os estabelecimentos e o tratamento do resíduo é fundamental para melhorar o setor”, explica o presidente do SIDHOBAR.

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, aprovou o projeto Quadra Lixo Zero e afirmou que grandes projetos começam pequenos e são pessoas que acreditam no ideal, como é o caso da sustentabilidade.

Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

As grandes mudanças do mundo precisam começar em algum local. Tudo começa por iniciativas como essa com mudanças de paradigmas, mudança de comportamento. Brasília caminha para uma cidade 100% sustentável. Celina Leão

Hotel Pioneiro no Descarte consciente

Valéria Farias é empresária do ramo da hotelaria. Ela é proprietária do Hotel Like U, que em 2023 conquistou o certificado internacional do Instituto Lixo Zero Brasil para sua empresa. Segundo a empresária, a mudança do tratamento de lixo tem que começar dentro das estruturas privadas com a separação de resíduos sólidos. “Eu quis enfrentar o desafio, que não é aquela dificuldade toda, e sim a vontade de fazer. É muito mais a boa vontade e aprender como é feito o processo do que investir financeiramente neste tipo de tratamento para o negócio”, explica a empresária.

Ainda segundo a empresária, a iniciativa é muito boa e o comércio necessita de programas assim. “Não vejo a hora desta iniciativa chegar no Setor Hoteleiro Sul e que todos os estabelecimentos participem de um projeto revolucionário como essel”, afirma a Valéria.