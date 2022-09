CBMDF recebe 82 notificações de incêndios florestais em um único dia

No Pak Way, vários focos de incêndio, em áreas diferentes, foram encontrados em simultâneo, um desses focos alcançou um automóvel

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) recebeu, nesta quarta-feira (14), 82 solicitações de incêndios florestais na capital federal. Os acionamentos foram feitos entre às 06h e às 18h. Segundo a corporação, de todos os avisos, dois locais sofreram mais seriamente com o fogo. A Região do Park Way e a região do Parque Nacional.

No Pak Way, vários focos de incêndio, em áreas diferentes, foram encontrados em simultâneo, um desses focos alcançou um automóvel e duas estruturas na Quadra 28.

Assim as equipes chegaram, um veículo estacionado em meio a vegetação foi encontrado já tomado pelas chamas. O fogo foi extinto porém, o carro foi totalmente consumido. As outras áreas da propriedade foram preservadas.

Enquanto o trabalho de rescaldo estava sendo realizado, o CBMDF recebeu outras solicitações de incêndios que teriam alcançado uma residência e outras duas estruturas em pontos diferentes.

O socorro se dividiu e deslocou para os endereços. No primeiro deles, o fogo atingia somente parte do telhado de uma residência e foi rapidamente combatido.

Já no outro caso, o fogo já havia tomado por completo as duas estruturas, um ateliê e um depósito de materiais de artesanato. As medidas de isolamento e combate foram tomadas e possibilitaram a proteção das demais partes do imóvel.

O imóvel e o automóvel permaneceram aos cuidados dos seus respectivos proprietários.

Já o incêndio no Parque Nacional, foi encontrada uma linha de fogo com vários quilômetros de extensão. Devido às condições do clima, ventos fortes, baixa umidade do ar e da vegetação seca, o fogo se alastrou, alcançando áreas de difícil acesso. O uso do Resgate Aéreo e do Avião do tipo Nimbus foram necessários para realizar o combate ao fogo.

O monitoramento dos focos será feito durante a noite. A operação será retomada de forma ampla, logo no início da manhã.