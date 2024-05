CBMDF realiza buscas após pescador desaparecer em um rio em São Sebastião

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) está empenhado em localizar um pescador, cuja identidade não foi divulgada, que desapareceu nas águas do Rio Bartolomeu, em São Sebastião.

O alerta sobre o desaparecimento foi acionado por testemunhas por volta das 19h18, levando as equipes do CBMDF a iniciar imediatamente as buscas. Segundo relatos, o pescador enfrentou dificuldades ao adentrar o rio e desapareceu logo em seguida.

As operações de resgate, que começaram à noite, incluíram mergulhadores inspecionando as proximidades do Acampamento Tiradentes, apontado como o último local onde o pescador foi visto. No entanto, as buscas não obtiveram sucesso e foram suspensas por volta das 22h.

Nesta manhã, as equipes de resgate retomaram as atividades, intensificando os esforços tanto aquáticos quanto terrestres nas imediações do rio, na esperança de localizar o pescador desaparecido.