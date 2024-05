Novo retorno na DF-079 facilita acesso a Águas Claras e Park Way

Para dar maior fluidez ao trânsito na DF-079, via de acesso entre Águas Claras e o Park Way, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) finalizou a construção de um retorno próximo ao balão de entrada das cidades. A expectativa é que, com a finalização da obra, diminua o engarrafamento da região nos horários de pico.

Com investimento de aproximadamente R$ 400 mil, a intervenção viária construída entre a linha do metrô e a rotatória de acesso à Avenida Castanheiras, em Águas Claras, permite ao condutor que trafega no sentido Park Way ter a opção de entrar no retorno para acessar a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), ou seguir rumo à Avenida Vereda da Cruz, sem a necessidade de esperar na rotatória.

Diretor do 3º Distrito do DER-DF, Jarbas Martins afirma que, desde a abertura do acesso, mais de 1.600 veículos têm utilizado a via diariamente. “Os motoristas que desejam simplesmente retornar em direção à EPNB ou ao Park Way já utilizam o retorno e, consequentemente, diminui a retenção na rotatória de entrada de Águas Claras. Com a obra, as pessoas ficam mais confortáveis para fazer o retorno com segurança e com o trânsito mais livre”, destaca.

Morador de Águas Claras há mais de 20 anos, Tércio Mendes acredita que a obra já tem beneficiado os motoristas e a população local. “Esse retorno deu uma fluidez ao trânsito nesse balão, às pessoas, em especial as que vão para a região da Vereda da Cruz, que estão muito satisfeitas. A nossa cidade cresceu muito e, consequentemente, o fluxo de carros aumentou. É importante esse olhar do governo para o trânsito da nossa cidade”, avalia o morador.

O garçom Adriano Nogueira trabalha em frente à rodovia e acredita que a construção será boa também para os pedestres. “Aqui tem muita movimentação, e atravessar é muito difícil. Agora que entregaram o retorno, acredito que vai ficar mais fácil, já vejo que diminuiu o engarrafamento no balão”, conta.

Com aproximadamente 200 metros, o retorno conta com um novo pavimento asfáltico, meio-fio e uma sinalização vertical e horizontal para orientação aos motoristas que trafegam no local. O diretor do DER-DF destaca ainda que uma série de melhorias ainda está prevista para a região. “Aqui terá outras intervenções, entre a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e a EPNB, entre elas travessias de pedestres e instalação de abrigos de ônibus ao lado da rodovia”, completa Martins.

As informações são da Agência Brasília