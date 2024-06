CBMDF envia 30 militares ao Pantanal

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviará, em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul (CBMMS) e ao Corpo de Bombeiros do Mato Grosso (CBMMT), 30 militares além de diversos equipamentos para uso na operação. A ação é um apoio aos estados, que sofrem com incêndios florestais.

Nesta segunda-feira (24), o Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência nos municípios atingidos pelo fogo. Agora, o estado consegue executar ações emergenciais sem que haja licitações.

O envio será realizado nesta quarta-feira, (26), às 04 horas. Os Bombeiros Militares que seguem são especialistas em prevenção e combate a incêndios florestais, tendo atuado em diversas outras missões no Brasil, inclusive no próprio Pantanal.

O Governo do Distrito Federal reforça seus laços de cooperação com os demais Estados da Federação enviando o CBMDF em apoio aos nossos irmãos do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.