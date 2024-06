Planos para uma nova rodoviária em Taguatinga

O Terminal Rodoviário de Taguatinga está à espera de uma reforma há 11 anos. A rodoviária provisória fica localizada na Avenida Elmo Cerejo. Visando mudar esse cenário, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), está com um projeto para a construção de um novo terminal na L Norte, ao lado do Centro Administrativo, que está em fase de estudo. A pasta também afirmou que foram feitas melhorias no terminal provisório.

São muitas reclamações quanto a necessidade de melhorias na estrutura do local. Entretanto, os comerciantes locais reconhecem o que é feito de bom por lá. Lourdes Lopes, 62 anos, trabalha no terminal há mais de 30 anos. “Eu vim da outra rodoviária”, complementou. Ela aponta que os banheiros foram reformados recentemente. “Agora só não tem segurança e policiamento mesmo, mas algumas coisas já melhoraram”.

Comerciante Lourdes Lopes

Lourdes espera poder ir para a nova rodoviária, quando os planos para construir uma nova saírem do papel. “Com trinta anos de trabalho, para onde eles me levarem, eu vou”. A irmã dela também trabalha na rodoviária, então o espaço é muito importante para a família dela. “A gente espera que construam uma rodoviária maior, porque o centro de Taguatinga precisa”. A comerciante adiciona que o aumento do espaço é essencial, porque nas férias o lugar lota.

Outra comerciante que tem um stand no terminal, apontou algumas melhorias que foram feitas. Ela prefere não ser identificada, mas reforçou que além da reforma nos dois banheiros, a parte de iluminação também foi reformada. “E a parte de goteiras também não tem mais. Melhorou bastante”.

Mas tudo se volta para a falta de espaço e de policiamento no local. A comerciante tem seis anos de atuação na rodoviária, e gosta de trabalhar lá. “Só falta o policiamento e um caixa eletrônico”. Ela fica com medo desse plano de uma nova rodoviária, por não saber se vai dar prioridade para quem trabalha no terminal provisório. “Se desse preferência para a gente, claro que gostaríamos de trabalhar em um lugar melhor e maior”, acrescentou. “Aqui é muito apertado”.

Espaço apertado do terminal

A enfermeira Rayssa Iara da Silva, 26 anos, precisou ir até a rodoviária de Taguatinga, para fazer o cartão mobilidade, e a fila que ela estava, acabou se confundindo com as filas das pessoas que esperavam para embarcar nos ônibus. Rayssa acredita que o que precisa ser melhorado é a questão da expansão do espaço físico do terminal. “Porque eu acho que a gente fica dividindo o lugar com esse pessoal das bancas e com quem está viajando”. Muitas pessoas estavam confusas quanto às filas.

A questão da amplitude do terminal também foi apontada por Katia Tereza, 31 anos, pedagoga, que veio passar uns dias em Brasília. Ela morou na capital por dez anos, e agora mora em Pinheiro, no Maranhão. “Já tem alguns anos que eu conheço a rodoviária, e acho que a gente tinha expectativa na rodoviária de Taguatinga ser mais aconchegante”, comentou.

Katia Tereza e o filho Noah Henrique

“Por exemplo, estou com carrinho e com duas malas. Tem muito tráfego de pessoas num espaço pequeno”. Para Katia, essa falta de espaço faz com que a rodoviária fique poluída, por ter comércio, embarque e desembarque, e outros serviços disputando o mesmo espaço.

A empresária Jessica Ribeiro, 29 anos, vai viajar de ônibus pela primeira vez depois de 15 anos. “E estou impressionada com a bagunça aqui”. O atraso dos ônibus de viagem a deixou incomodada. Além de também achar a estrutura do terminal em geral muito pequena. “E é incomparável com a Rodoviária do Plano Piloto”.

Projeto para uma nova rodoviária

Segundo a Semob, o novo terminal será construído entre o Estádio Cerejão e o Centro Administrativo. O objetivo desse projeto é melhorar a infraestrutura de transporte e beneficiar a mobilidade urbana na região.

A pasta de mobilidade ressalta que investiu cerca de R$ 276 mil nos últimos dois anos, para que fossem realizadas melhorias no terminal provisório. Os recursos foram destinados para nova pintura, expansão e reforma da cobertura. Além da revitalização dos banheiros, manutenção na rede de esgoto, instalação de novas luminárias, implantação de piso tátil e a instalação de câmeras de vigilância.