CBMDF é acionado após incêndio em apartamento na Octogonal

Na noite de da última segunda-feira (8), um apartamento na Área Octogonal Sul, em Brasília/DF, foi consumido pelas chamas, desencadeando uma resposta imediata do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O incidente, que começou por volta das 20h14, mobilizou seis viaturas da corporação para conter o fogo e garantir a segurança dos moradores.

O chamado de emergência foi feito através do 193, alertando os bombeiros sobre um incêndio no apartamento localizado na AOS 07. Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com uma intensa fumaça e chamas que saíam pela janela de um apartamento no primeiro andar.

As equipes do CBMDF agiram com rapidez, montando linhas de mangueiras para combater diretamente as chamas. Simultaneamente, outras equipes iniciaram a evacuação da prumada do edifício, realizando buscas por possíveis vítimas. A ação coordenada foi crucial para evitar danos mais severos e garantir a segurança dos residentes.

O morador do apartamento afetado, de 49 anos, e sua sogra, de 85 anos, estavam dentro da unidade no momento do incêndio, acompanhados por dois animais de estimação. Ao perceber o cheiro da fumaça, o morador tentou inicialmente combater o fogo no quarto utilizando extintores do prédio, mas sem sucesso. Ele conseguiu evacuar a sogra e os pets para a área externa do prédio, evitando uma tragédia maior.

Durante a operação, duas moradoras do prédio, uma senhora em crise nervosa e uma idosa, foram atendidas pela equipe pré-hospitalar dos bombeiros. Ambas estavam conscientes, orientadas e estáveis, sem gravidade aparente e sem a necessidade de transporte para o hospital.

Após a completa extinção do incêndio, a realização do rescaldo e a ventilação tática para eliminar a fumaça do apartamento e áreas comuns do prédio, os bombeiros gerenciaram os riscos e liberaram o local para os moradores retornarem às suas unidades. Apenas o quarto do apartamento foi consumido pelo fogo.