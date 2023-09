CBMDF é acionado após capotamento em Via Estrutural

A equipe de resgate chegou ao local com duas viaturas, mobilizada para prestar socorro às vítimas e lidar com a situação

Na manhã desta quinta-feira, às 06h24, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência de capotamento na DF-095, conhecida como Via Estrutural, próximo ao viaduto de acesso ao Pistão Norte em Taguatinga.

Um FIAT/Palio de cor preta, que estava capotado e apoiado sobre o teto, ocupando duas faixas de rolamento na Via Estrutural. O condutor e único ocupante do veículo, após ser avaliado e regulado pela equipe médica do CBMDF, recusou ser transportado para uma unidade hospitalar.

Foi encontrado, também, uma GM/S10, também de cor preta, com um motorista, de 48 anos. Após passar pela avaliação médica e regulação, não foi necessário seu transporte para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local e pela investigação da dinâmica do acidente. Durante o atendimento à ocorrência, duas faixas de rolamento da Via Estrutural precisaram ser interditadas, causando impactos no tráfego da região.