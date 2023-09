Motorista embriagado bate em barreira na Esplanada

Aparentemente alcoolizado, o motorista se recusou a fazer o bafômetro

Na manhã desta quinta-feira (7), um motorista, ainda não identificado, bateu o carro na barreira de contenção da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no início da via S1, na Esplanada dos Ministérios.

De acordo com o porta-voz da corporação, major Michello Bueno, logo no início da manhã, o motorista parou o carro na entrada da Esplanada. O condutor foi autuado por se recusar a fazer o teste do bafômetro além do veículo não estar licenciado.