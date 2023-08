CBMDF controlam incêndio em apartamento em Taguatinga Norte

A rápida ação das equipes de socorro, com o emprego de cinco viaturas e 22 militares, foi crucial para controlar as chamas e evitar vítimas

Na madrugada desta segunda-feira, por volta das 03h29, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuou em uma ocorrência de incêndio em um prédio localizado na QI 06, Lote 28-29, em Taguatinga Norte.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com o fogo saindo das janelas de um apartamento situado na sobreloja do prédio de dois andares. Diante da situação de emergência, as guarnições imediatamente organizaram linhas de mangueiras para iniciar o combate direto às chamas. O incêndio foi contido a tempo, impedindo que se propagasse para outros cômodos do imóvel. Os danos se restringiram à sala da residência, afetando um sofá, uma cama e uma TV.

Após o controle do fogo, os bombeiros realizaram o rescaldo, uma ação importante para evitar qualquer possibilidade de reignição do incêndio. Utilizando ventiladores, as equipes promoveram a rápida dissipação da fumaça no local.

Felizmente, não houve vítimas no incidente.