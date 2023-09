CBMDF atende incêndio em carro na BR 020

O condutor do veículo não estava no local da ocorrência

Na tarde deste sábado (30), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de incêndio em veículo na BR 020, nas proximidades do Posto Ipiranga, parte superior do viaduto.

Chegando ao local, a equipe de socorro encontrou com um VW GOL, de cor verde, já em chamas. Os agentes conseguiram acabar com o incêndio com a utilização de espuma mecânica abafadora. O condutor do veículo não estava no local da ocorrência.

O incêndio consumiu boa parte do veículo, não houve vítimas.

A cena foi isolada visando a segurança da população, devido ao grande fluxo de veículos. A cena ficou aos cuidados do DER.