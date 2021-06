Caso Lázaro: Caseiro suspeito de ajudar na fuga de Lázaro é solto

Além de Alain, um fazendeiro, de 74 anos, também foi preso acusado de ajudar Lázaro a se esconder dos policiais

O caseiro Alain Reis de Santa, caseiro suspeito de ajudar Lázaro Barbosa de fugir da polícia, foi solto na madrugada deste sábado (26), após receber liberdade provisória da Justiça. O advogado dele, Adenilson Santos, afirmou que Alain está em local seguro, já que teme linchamento.

Lázaro é suspeito de cometer uma chacina no Incra 9, no último dia 9, e já está sendo procurado há 18 dias por uma força-tarefa de mais de 270 policiais militares, civis, federais e federais rodoviários do Distrito Federal e Goiás, em Cocalzinho de Goiás.

Além de Alain, um fazendeiro, de 74 anos, também foi preso acusado de ajudar Lázaro a se esconder dos policiais. Segundo o depoimento do caseiro, Lázaro dormiu por cinco dias na fazenda do idoso.

De acordo com o auto de prisão em flagrante dos dois homens, o fazendeiro se recusou a deixar os policiais entrarem na propriedade e preferiu ficar em silêncio. Segundo o secretário de Segurança Pública do Goiás, Rodney Miranda, os dois suspeitos confirmaram ter ajudado Lázaro. Os dois ainda devem responder por favorecimento pessoal e posse de arma de fogo, já que a polícia encontrou espingardas e munições na propriedade.