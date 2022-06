Casamento Comunitário será celebrado neste domingo (19)

A decoração, iluminação, vestidos, ternos, presentes e até a música são garantidos com o apoio de empresas parceiras e voluntários

30 casais amanhecerão a próxima segunda-feira (20) casados, após a 3ª edição do Casamento Comunitário de 2022, que acontecerá no domingo, no Museu da República, a partir das 17 horas.

A cerimônia está por conta da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). O último ensaio para o dia ser o mais perfeito possível ocorreu na última terça (14). Na ocasião, os noivos puderam tirar dúvidas e serem instruídos sobre o posicionamentos durante a cerimônia, além de receber dicas para as fotografias e demais detalhes do evento.

Nesta edição as noivas farão maquiagem e vestimenta, a partir de 9h, no SENAC Jessé Freire, localizado– Setor Comercial Sul, Qd. 06, Bloco A, Ed. Jessé Freire, Asa Sul, Brasília-DF.

A decoração, iluminação, vestidos, ternos, presentes e até a música são garantidos com o apoio de empresas parceiras e voluntários. Os casais também têm acesso à maquiagem, penteado e buquês, além da isenção das taxas cartoriais.

Serviço

Evento: 3º Casamento Comunitário de 2022

Data: 19/06 (domingo)

Maquiagem e vestimenta das noivas: a partir de 9h

Local: SENAC Jessé Freire – Setor Comercial Sul, Qd. 06, Bloco A, Ed. Jessé Freire, Asa Sul, Brasília-DF.

Horário: Casamento – 17h

Local: Museu da República