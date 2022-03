Casal que atacou juiz a pauladas é preso

Segundo a PCDF, os suspeitos teriam tentado roubar a vítima, mas, por não encontrarem nenhum dinheiro, desferiram pauladas em sua cabeça

Um casal de moradores de rua foi preso, nesta sexta-feira (04), acusados de atacar um juiz que caminhava no Parque da Cidade, em plena luz do dia, no último dia 15.

Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os suspeitos teriam tentado roubar a vítima, mas, por não encontrarem nenhum dinheiro ou pertence, desferiram pauladas em sua cabeça. A agressão apenas sessou quando as armas quebraram.

O casal, identificado como Elisson Francisco da Silva Roque, de 28 anos, e Tifani Bueno, de 27 anos, foram presos de maneira preventiva pela 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, por crime de latrocínio tentado.

Se condenados, os dois podem pegar de 20 a 30 anos de reclusão. Além do juiz, a PCDF identificou diversas outras vítimas do casal.