Casal esconde droga em chinelo para entrar na Papuda

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante por Policiais Penais da Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), na tarde desta quarta-feira (01). O casal foi preso no momento em que tentava entrar com drogas inseridas no solado das sandálias que estavam utilizando.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), a mulher, de 34 anos, foi flagrada com 52g de substância que aparentava ser cocaína. Já o homem, de 24 anos, portava 31g de substância com aparência de maconha.

Os suspeitos foram submetidos ao scanner corporal que acusou a presença dos invólucros no interior dos chinelos. Eles foram conduzidos à 30ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal (São Sebastião) e estão à disposição da justiça.