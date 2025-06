Casal é preso por maus-tratos após transportar cães amarrados dentro de malas na Rodoviária de Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na madrugada desta sexta-feira (6), um casal suspeito de maus-tratos a animais na Rodoviária Interestadual de Brasília. A ação foi conduzida por policiais do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCÃES), por volta de 1h30, durante atividades do Curso de Formação de Praças (CFP 11).

A equipe, do prefixo 4284, realizava uma operação de rotina quando a cadela K9 Paçoca sinalizou duas malas que estavam em poder do casal. Ao revistarem a bagagem, os policiais encontraram dois cães com as patas amarradas e completamente trancados dentro das malas, cujos zíperes estavam totalmente fechados, impossibilitando ventilação adequada.

Os suspeitos se preparavam para embarcar em um ônibus com destino a São Paulo, levando os animais de forma clandestina.

Diante da gravidade da situação, os dois foram presos em flagrante e encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados por crime de maus-tratos a animais.

Os cachorros foram resgatados e receberam os primeiros cuidados das autoridades.