Incêndio atinge veículo em garagem de prédio em Águas Claras

Um incêndio atingiu um veículo no terceiro subsolo de um prédio residencial localizado na Rua 22 Norte, Lote 6, em Águas Claras, no fim da tarde desta quinta-feira (5/6). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 17h32 e enviou três viaturas ao local.

As chamas começaram em um Nissan March cinza e se espalharam, causando danos parciais a dois veículos que estavam estacionados ao lado: um Chevrolet Cruze branco e um Hyundai HB20 vermelho.

A primeira resposta ao incêndio foi dada por um militar do CBMDF que estava de folga nas proximidades e utilizou dois extintores e um sistema preventivo fixo para controlar o fogo antes da chegada das equipes.

As viaturas de socorro atuaram na remoção da fumaça densa que ficou confinada no ambiente fechado da garagem, localizada no terceiro subsolo, utilizando quatro ventiladores táticos de alta capacidade. Não havia pontos de ventilação natural no local.

Não houve vítimas, e as causas do incêndio ainda são desconhecidas. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar a origem do fogo. O local foi entregue aos cuidados do síndico do prédio após o atendimento.