Casal é preso com drogas, 20 cartões de crédito e dinheiro

Um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de ontem (05), na BR-060, próximo ao Recanto das Emas.

Segundo a corporação, uma equipe realizava patrulhamento de rotina quando abordou o carro em que o casal estava.

Ao realizar a vistoria, os policiais encontraram mais de R$ 32 mil embaixo do banco do passageiro. Nenhum dos dois soube responder a procedência do valor.

Ainda foi encontrada uma bolsa com mais de 20 cartões de crédito e alguns papelotes de cocaína.

O casal foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil do Recanto das Emas.