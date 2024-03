Casal é encontrado morto em um apartamento em Águas Claras

Na manhã desta segunda-feira (18), um casal foi encontrado sem vida em um apartamento na Quadra 102 de Águas Claras. O caso ocorreu no sétimo andar de um dos edifícios do condomínio.

As vítimas foram identificadas como o escrivão da PCDF Leonardo Rodrigues Ribeiro e sua companheira, Jéssica Raianne Alves de Souza. Os corpos dos dois foram encontrados no quarto do apartamento.

Durante a perícia, Jéssica Raianne foi encontrada com uma marca de tiro na nuca, indicando circunstâncias mais complexas. Um revólver calibre 38 foi descoberto na mão do escrivão. A princípio, os ferimentos nele são indicativos de um possível suicídio.

Após a descoberta da morte de sua companheira, Leonardo chamou os vizinhos para informá-los sobre o ocorrido. No entanto, quando os demais moradores do prédio chegaram ao apartamento, encontraram o escrivão também sem vida.