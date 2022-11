Casa pega fogo após criança provocar incêndio, em Sobradinho

De acordo com o irmão mais velho, o incêndio foi provocado por seu irmão menor, que brincava com um isqueiro próximo aos colchões

Nesta sexta-feira (25), uma casa com quatro crianças pegou fogo, em Sobradinho, por volta das 16h30. O acidente ocorreu na Quadra 06 Conjunto D da Fercal.

De acordo com o irmão mais velho, um adolescente de 15 anos, o incêndio foi provocado por seu irmão menor, que brincava com um isqueiro próximo aos colchões. O fogo se alastrou rapidamente para outros objetos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros às vítimas.

Os militares encontraram o local com muita fumaça e chamas. O combate foi iniciado imediatamente, porém o incêndio destruiu por inteiro um dos cômodos da casa. Devido a ação do calor intenso, houve danos de móveis em outro quartos.

No momento do ocorrido haviam quatro crianças na residência. Uma vizinhança que percebeu as chamas tentou ajudar no combate, mas não obteve muito êxito.