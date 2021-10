Casa do Cantador finaliza reforma

A parte externa ganhou um reforço extra com aplicação de argamassa, impermeabilização e pintura, inclusive na laje e nas áreas superiores

Após 45 dias de força-tarefa para a reforma da Casa do Cantador e um investimento de R$ 282.302,87, o novo Palácio da Poesia, como também é conhecida, foi entregue nesta sexta-feira (22).

A parte externa ganhou um reforço extra com aplicação de argamassa, impermeabilização e pintura, inclusive na laje e nas áreas superiores.

Devido ao tempo chuvoso e ao alto risco de infiltrações, foi feito tratamento com malha protetora para evitar qualquer tipo de dano causado pela umidade. Responsáveis pelo escoamento das águas pluviais, as grelhas e grades do espaço cultural também foram desobstruídas e limpas.

Para modernizar a parte elétrica, todos os refletores foram trocados por equipamentos de LED, que garantem uma iluminação mais eficiente e consomem menos energia elétrica. Também foi efetuada a troca geral da iluminação danificada, tendo sido feitas a revisão nos quadros elétricos para novas instalações, a substituição de cabeamentos elétricos e a limpeza geral da área externa.

Durante visita técnica na quinta-feira (21), o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, celebrou com sua equipe a reforma desse espaço cultural, considerado celeiro da cultura nordestina do DF. “Esse equipamento não é só importante para os nordestinos que residem no Distrito Federal, mas para toda a cultura do Brasil”, disse. “A Casa do Cantador é um espaço emblemático, obra de Oscar Niemeyer que, em breve, voltará a receber grandes espetáculos”.

O gerente da Casa do Cantador, Zé do Cerrado, também comemorou: “Ceilândia possui uma população de quase 1 milhão e meio de habitantes, e o nosso Palácio da Poesia abriga múltiplas funções e todos os segmentos culturais possíveis. A nossa casa de cultura está pronta”.

As informações são da Agência Brasília