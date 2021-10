Sejus divulga a lista de casais habilitados para III Casamento Comunitário de 2021

A secretária de Justiça e Cidadania parabeniza os casais selecionados. “Desejamos celebrar a união de forma única

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) divulgou, nesta sexta-feira (22), a relação dos casais selecionados para a terceira edição do Casamento Comunitário de 2021. A cerimônia está prevista para o dia 28 de novembro, no Museu da República. Confira aqui a lista dos casais habilitados.

A secretária de Justiça e Cidadania parabeniza os casais selecionados. “Desejamos celebrar a união de forma única. A equipe responsável pela organização do evento está empenhada em transformar esta data em um dia muito especial para noivos e familiares participantes”, comemora a secretária da pasta, Marcela Passamani.

A Sejus recebeu quase 150 inscrições presenciais e 50 casais atenderam aos requisitos necessários e serão contemplados com a cerimônia. Uma equipe da secretaria entrará em contato com os nubentes aprovados, a fim de dar as orientações necessárias para realização do evento, como restrição de convidados e indicação de testemunhas, além de informar sobre o primeiro encontro preparatório que será realizado no dia 25/11.