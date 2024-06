Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes, é reaberta para população e turistas

Projetada por Oscar Niemeyer, a Casa de Chá, da Praça dos Três Poderes foi reinaugurada, no fim da tarde desta quarta-feira (26), pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Turismo (Setur-DF), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF). O local funcionará em formato de cafeteria-escola, onde alunos do Senac-DF farão estágio supervisionado por instrutores da instituição.

Crédito: Carolina Freitas

Após um acordo de cooperação técnica assinado em abril, entre o GDF e o Senac-DF, ficou decidido que o local será administrado pela instituição durante dois anos, podendo ser prorrogado, até totalizar 10 anos. A Casa de Chá terá toda mão de obra proveniente dos cursos ministrados pelo Senac-DF, como: garçons, chefs, atendentes e demais serviços necessários para o funcionamento da cafeteria-escola.

A Casa de Chá começará a funcionar oficialmente a partir do sábado (29). O local ficará aberto de quarta a domingo, das 10h às 19h. O espaço permite receber até 45 pessoas simultaneamente, mas a ideia é que toda Praça dos Três Poderes seja explorada pelos visitantes. “É uma alegria muito grande para o Senac-DF, em parceria com o GDF, reinaugurar a Casa de Chá em formato de cafeteria-escola. Nós estamos cumprindo um sonho de Oscar Niemeyer que queria ter um ponto de gastronomia e de encontro de pessoas na Praça”, comentou o diretor do Senac-DF, Vítor Corrêa.

Crédito: Carolina Freitas

Como a Casa de Chá funcionará em formato de cafeteria-escola, com alunos estagiando, o local não visará grande lucratividade e terá preços acessíveis. O cardápio será focado na culinária brasileira, sendo um pouco de cada canto do Brasil. “Teremos um cardápio acessível, com preço de mercado, em um local muito importante para a cidade. Queremos convidar todos os brasilienses que não conhecem ou que não tem costume de frequentar o centro de Brasília que visitem nos dias de semana e, principalmente, nos fins de semana”, exaltou Corrêa.

O diretor do Senac-DF também destacou que os estudantes da instituição receberão uma ajuda de custo em troca dos serviços prestados em forma de estágio: “Nós também teremos um espaço educacional, onde os estudantes de gastronomia e turismo do Senac-DF vão poder desenvolver uma atividade na prática. O estágio durará cerca de três meses e todos receberão ajuda de custo, e serão quatro horas de estágio por dia para que os alunos tenham um aperfeiçoamento do que eles já aprendem em sala de aula”.

Presente no evento, o governador Ibaneis Rocha falou da importância do local para os brasilienses e turistas: “Tudo que foi sonhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e que faz parte do conjunto urbanístico do DF é de suma importância para todos nós. Esse é um local no centro da cidade onde todos os turistas e brasilienses visitam e existia um clamor muito grande para que a Casa de Chá fosse reaberta e entregue para a população”.

Ibaneis também aproveitou a oportunidade para exaltar a parceria com o Senac-DF: “Nós partimos para uma parceria importante com o Sistema S e nós temos a oportunidade de unir nesse local agora o turismo e a melhoria do atendimento a população do DF com a formação profissional que também é muito importante. Em Brasília, temos um grande centro de gastronomia que precisa muito dessa mão de obra qualificada. Nós só temos a agradecer ao Sistema S e dizer para a população que o nosso projeto é entregar em Brasília todos aqueles prédios que estão fechados até o final do nosso governo”.

Investimentos para segurança

Segundo Ibaneis, 800 novos policiais civis serão nomeados no próximo semestre, e outros 1.200 agentes militares vão ingressar na academia da Polícia Militar: “Brasília vem sofrendo uma divulgação muito positiva no cenário nacional. Nós temos aqui em Brasília a segunda cidade mais segura do Brasil, perdendo apenas para Florianópolis. No próximo semestre, vamos nomear mais 800 servidores para a Polícia Civil e vamos colocar na nossa academia da PM mais 1.200 policiais. Eu tenho ainda o sonho de que Brasília seja a cidade mais segura do Brasil. A segurança reflete na questão do turismo, as pessoas não gostam de andar em locais que são assaltados constantemente”.

Força do Turismo

O secretário de Turismo, Cristiano Araújo, falou sobre a importância da Casa de Chá para impulsionar ainda mais o turismo de estrangeiros do DF, que atingiu, nos primeiros cinco meses deste ano, uma marca 33% superior às visitas registradas no mesmo período em 2023. De acordo com dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), de janeiro a maio de 2024, a capital federal recebeu 24.842 turistas estrangeiros, enquanto que no ano passado foram 18.622 pessoas.

“Um dia muito feliz para Brasília porque resgata não somente a Casa de Chá para a população do DF e para os turistas, mas também resgata a história de Oscar Niemeyer. Essa semana é de muito alegria porque aumentamos, em relação ao ano passado, 33% a marca de turistas estrangeiros em Brasília. Primeiro a notícia do aumento de turistas estrangeiros no DF, agora entregamos para Brasília e para os turistas do mundo inteiro a Casa de Chá”, comentou Araújo.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio), José Aparecido, destacou a importância do local em formato de cafeteria-escola: “A revitalização dessa casa tão histórica para Brasília, na Praça dos Três Poderes, é importantíssima para todos nós, principalmente para o turismo. Estamos entregando para a população e para o turista a Casa de Chá totalmente revitalizada com todos os serviços de qualidade que o Senac-DF vai prestar para quem comparecer ao local”.

Vetos ao PPCUB

Ao ser questionado sobre novos vetos às emendas feitas por deputados distritais ao Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), Ibaneis disse que caso seja necessário novos vetos podem ocorrer: “Nós estamos analisando com muito carinho todas as emendas que foram feitas no PPCUB, foram diversas emendas, mais de 100 emendas foram apresentadas pelos deputados tanto da base como da oposição. Nós vamos ver aquelas que têm impacto negativo para a cidade e, se existirem, vamos vetar”.

O governador destacou ainda que o GDF tem até o fim de julho para analisar todas as emendas: “Eu já pedi para o secretário da Seduh, Marcelo Vaz, para fazer uma análise técnica muito bem feita em cada uma das emendas. Nós também temos ouvido a comunidade e a imprensa nas reclamações e tudo isso vai pesar na hora da nossa decisão. Mas vale lembrar que o projeto foi discutido durante 15 anos no DF e teve a participação da sociedade civil, através de mais de 10 audiências públicas”.

Para Ibaneis, o PPCUB passou por todo o processo necessário que o projeto exigia: “Toda formalidade do processo foi acolhida, foi seguido todos os ritos da maneira correta. Dentro da Câmara Legislativa do DF também foi observado todos os ritos. Nós temos consciência que esse é um projeto que vem para organizar o DF. Existe um problema na nossa capital da República, não somente no patrimônio urbanístico de Brasília, mas em todas as cidades do DF, que é a desorganização que foi criada ao longo dos últimos anos, exatamente por ausência de uma legislação clara para os empresários e para a população”.