Carros roubados em lava jato em Planaltina são recuperados

Os veículos foram levados na tarde desta quinta-feira por três homens armados que renderam os funcionários do local

Na noite da última quinta-feira, 17, dois carros que foram roubados em um lava jato no Arapoanga, em Planaltina, foram recuperados pela Polícia Militar. Os veículos foram levados na tarde do mesmo dia por três homens armados que renderam os funcionários do local.

Um dois carros foi localizado por volta das 20h no Condomínio Nova Colina por policiais do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33). Ele estava abandonado em uma rua.

A equipe policial encontrou no interior do automóvel um simulacro de arma de fogo dentro do porta-luvas. Apesar dos militares terem feito buscas na região, não encontraram nenhum dos suspeitos do crime. O proprietário do veículo foi acionado pelos policiais e levou o carro em um guincho.

Já o outro veículo foi encontrado no acostamento da DF 425, em frente ao Condomínio Vivendas Serrana, por volta da meia-noite. O carro foi abandonado pelos bandidos depois que o combustível acabou. Eles fugiram e deixaram a chave na ignição.

O caso está sendo investigado pela 13º Delegacia de Polícia.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação