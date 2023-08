Ponte Honestino Guimarães passará por intervenções durante a semana

Na terça (22), entre 20h e 22h, apenas uma das faixas estará livre para os motoristas, com a presença de agentes de trânsito no local. Estrutura será totalmente fechada entre os dias 25 e 28 para instalação de tachões e sinalização

O tráfego de veículos na Ponte Honestino Guimarães será interditado parcialmente nesta terça-feira (22), das 20h às 22h. Os motoristas passarão pela faixa lateral direita nos sentidos Plano-Piloto-Lago Sul, com apoio de sinalização e agentes de trânsito. A faixa lateral esquerda e a faixa central estarão fechadas. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) ficará responsável por organizar a fluidez do trânsito.

Ao fim da interdição, os veículos passarão pela faixa central, no sentido Lago Sul-Plano Piloto, e na faixa lateral direita, no sentido contrário. Atualmente, a faixa central está interditada e os veículos trafegam apenas nas faixas laterais esquerda e direita. As datas e horários de interdição foram definidos de forma a minimizar o impacto no fluxo de veículos.

A medida é necessária para a continuação da reforma da ponte. Segundo o diretor de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Carlos Alberto Spies, serão executados os serviços de recuperação das bases de concreto das juntas de dilatação, etapa que precede a fresagem e pavimentação das vias.

“Estamos finalizando a primeira etapa da obra, que é a parte externa e estética da ponte. Depois, faremos um reforço interno na ponte com fibra de carbono, para que, posteriormente, seja feita a protensão [técnica utilizada para aumentar a resistência do concreto] dos cabos internos, o que nos ajuda a garantir mais 50 anos da ponte em funcionamento”, pontua Spies.

A partir das 20h de sexta-feira (25), o trânsito na ponte será totalmente interditado para a execução de serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, demarcações de faixas horizontais e instalação de tachões. A medida vale até as 5h de segunda-feira (28), quando os carros voltarão a transitar nas três faixas da estrutura.

Desenhada por Oscar Niemeyer e construída em 1976, a Ponte Honestino Guimarães está em obras desde o segundo semestre de 2021. O investimento de R$ 13,7 milhões prevê o reforço das estruturas, a modernização da iluminação e a reforma das passarelas, além da construção de outra passagem para pedestres sob a ponte, na cabeceira localizada no Lago Sul.

Entenda

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ 22 de agosto: liberação da faixa central e interdição da faixa lateral direita, sentido Plano Piloto-Lago Sul;

→ 25 de agosto: 20h – interdição total da ponte para os serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, demarcações de faixas horizontais e instalação de tachões;

→ 28 de agosto: 5h – liberação total da ponte.

Com informações da Agência Brasília