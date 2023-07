Carro pega fogo na Ponte JK, e causa grande engarrafamento

O carro trafegava normalmente pela via, quando outros usuários deram o aviso ao motorista

Na noite da última sexta-feira (28), um carro pegou fogo e causou um grande congestionamento no final na Ponte JK, sentido Lago Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes chegaram ao local, os militares encontraram o veículo, em chamas que atingiam o compartimento do motor, logo foi realizada a extinção do incêndio pela equipe.

O veículo era conduzido por um homem de 55 anos de idade que não se feriu, também havia mais duas passageiras adultas que conseguiram abandonar o interior do carro no início das chamas, ambas após avaliação pelos socorristas, foi constatada a ausência de ferimentos.

Vídeo: Divulgação/CBMDF

O carro trafegava normalmente pela via, quando outros usuários deram o aviso ao motorista, que parou o veículo na pista de rolamento e fez o acionamento do socorro via 193.

Toda a operação durou cerca de 15 minutos, onde foi realizado o resfriamento dos pontos superaquecidos do motor e seu compartimento, evitando assim uma reignição.

O veículo foi deslocado pelos militares ao acostamento, a fim de restabelecer a fluidez ao trânsito. Durante o atendimento duas faixas das três faixas de rolamento foram interditadas.