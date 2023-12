UBS 6 de Santa Maria inaugura sua segunda unidade e aumenta atendimentos

Com duas equipes de Saúde da Família, novo espaço será capaz de oferecer assistência a quase dez mil usuários

A Unidade II da Unidade Básica de Saúde (UBS) 6 de Santa Maria, situada na EQ 304/307, já está funcionando. Inaugurada neste mês, o espaço oferece assistência a moradores das quadras 302, 303 e 304 da região. A expectativa é que, juntas, as duas novas equipes de Saúde da Família (eSF) atendam quase dez mil pessoas.

Para o superintendente da Região de Saúde Sul, Willy Pereira da Silva Filho, a entrega da Unidade II eleva o atendimento em saúde e exemplifica a atenção na gestão de espaços públicos sem uso no Distrito Federal. “Esse novo equipamento permitirá não apenas a qualificação do serviço na rede, mas também a ampliação de cobertura de cuidados à população”, afirma. O local era um antigo posto policial, desativado há alguns anos.

Com uma área construída estimada em 450 metros quadrados, a Unidade II da UBS 6 conta com quatro consultórios, salas de acolhimento, de curativos e de atendimento a agentes de saúde, bem como uma farmácia com dispensa de medicamentos psicotrópicos. Toda a estrutura foi projetada e reformada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Saúde (SES-DF), ao custo de R$ 673.907,87.

Mais reforço de saúde para a região

Santa Maria deve receber mais uma unidade de saúde em 2024. O aviso de licitação para a contratação de empresa que construa a nova UBS foi publicado no Diário Oficial do DF de 23 de outubro de 2023.

Em dezembro deste ano, outra unidade foi entregue na Região de Saúde Sul – área que abrange Gama e Santa Maria. A UBS 7 do Gama conta com instalações modernas, composta por consultórios de clínica médica, ginecologia, nutrição e pediatria, salas de inalação, medicações, curativos e vacinas, além de consultórios odontológicos. Com a área total de 1,8 mil metros quadrados, a UBS é a maior do DF.

Com informações da Agência Brasília