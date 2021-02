Carro colide com poste na marginal da EPTG

De acordo com O CBMDF, todos os ocupantes do carro foram transportados ao Hospital de Base do DF. Durante atendimento, o trânsito teve uma de suas faixas interditadas

Um veículo de passeio colidiu contra um poste na via marginal da EPTG, saída do Guará, sentido Plano Piloto, na madrugada deste domingo (28). Os três ocupantes do carro ficaram presos as ferragens e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com O CBMDF, todos os ocupantes do carro foram transportados ao Hospital de Base do DF. Durante atendimento, o trânsito teve uma de suas faixas interditadas

Maira Aparecida Martins Barbosa, 36 anos, foi atendida e transportada pelo CBMDF ao IHBDF, com um corte e suspeita de fratura no braço direito.

Denise Martins Lima foi atendida e transportada pelo CBMDF ao IHBDF, com dores no quadril e pescoço, apresentava sinais vitais normais, porém estava confusa.

Paulo Ricardo Pires da Silva, 30 anos, foi atendido e transportadoos hospital, com dores na coluna, suspeita de fratura no braço direito e baixa saturação de oxigênio no sangue.