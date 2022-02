Carro capota no Eixo Monumental e paralisa a via

Os veículos envolvidos seguiam no mesmo sentido no momento da colisão e eram conduzidos pelo senhor Wallace de Sousa e Amanda Gonzaga. Ambos não se feriram

Uma colisão entre dois veículos acabou com um capotamento no Eixo Monumental, próximo a Rodoviária do Plano Piloto, sentido Congresso Nacional, na manhã desta quarta-feira (16). O Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu a esta ocorrência empregando três viaturas e 12 militares.

Os veículos envolvidos seguiam no mesmo sentido no momento da colisão e eram conduzidos pelo senhor Wallace de Sousa e Amanda Gonzaga. Ambos não se feriram.

Após a colisão, o veículo da mulher capotou no meio da pista, complicando o trânsito no local. Todas as medidas de prevenção e segurança, foram tomadas pelas equipes de socorro, com o intuito de evitar qualquer outro incidente. Durante o atendimento três faixas de rolamento foram interditadas e permaneceram aos cuidados da PMDF.