Carro capota na BR 070

Um carro capotou na madrugada deste sábado (20), às margens da BR 070. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência.

A equipe de resgate encontrou um veículo capotado a margem da rodovia e apoiado sobre o próprio teto. Dentro do veículo e presa as ferragens, estava apenas a condutora, uma mulher de 29 anos.

Após a utilização dos equipamentos de desencarceramento pelas equipes de bombeiros, a vítima foi extraída do interior do veículo no protocolo de trauma.

Apresentava afundamento de crânio, suspeita de fratura no pulso direito e cortes no rosto. Estava instável e foi transportada pelo SAMU para o Hospital de Base.