Carro capota e para em barranco na BR 020

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF, o condutor do carro estava de cinto de segurança e não sofreu ferimentos graves

Na tarde desta terça-feira (12), um carro perdeu o controle da direção e capotou na BR 020, próximo à pousada Alfama. Após capotar, o veículo saiu da rodovia e parou em barranco às margens da pista. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF, o condutor do carro estava de cinto de segurança e não sofreu ferimentos graves. Leia também Ibaneis parabeniza a cidade do Gama

‘Ele anda lutando contra o mundo’, diz Ibaneis sobre Bolsonaro

Ibaneis espera que mais doses cheguem amanhã no DF O motorista foi avaliado pela equipe de socorro e não precisou ser transportado para o hospital