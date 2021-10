‘Ele anda lutando contra o mundo’, diz Ibaneis sobre Bolsonaro

O governador Ibaneis Rocha (MDB) defende a vacinação como a melhor forma de proteger a população

Elisa Costa

Nesta terça-feira (12), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) comentou ao JBr que o presidente da República está “lutando contra o mundo”. A opinião do chefe de Estado se refere às recentes declarações de Jair Bolsonaro durante sua visita ao Guarujá, litoral paulista, neste feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Depois de passear pela cidade e encontrar seus apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro alegou à imprensa que a alta inflacionária que assola o Brasil é culpa dos governadores e prefeitos, por terem estimulado a população a ficar em casa durante a pandemia. Tal ação teria sido a causa do aumento nas contas e da intensificação da crise econômica. Segundo o presidente, a conta da economia não deve cair em seus ombros.

Ao ser questionado sobre tais declarações, o governador do DF, Ibaneis Rocha respondeu: “Ele anda lutando contra o mundo, não tem como encontrar razão nas suas palavras. Respeito o presidente, mas não têm como apoiar declarações como essa”. De acordo com Ibaneis, o brasileiro apoia a vacina e de acordo com a chegada de novos lotes, as campanhas vão continuar. No início de outubro, o chefe do Executivo local comentou que é preciso ter, pelo menos, 70% da população do Distrito Federal imunizada para garantir que a disseminação do vírus diminua: “Quero ampliar a vacinação e a quantidade de leitos”, explicou.

Atualmente, o IPCA – índice oficial da inflação – acumula uma alta de 10,25% em 12 meses. Esse número atinge quase a metade do teto da meta estipulada pelo Banco Central, de 5,25%. Sobre a crise inflacionária, o ministro Paulo Guedes afirmou que vai aumentar a transferência de renda para a população pobre para cobrir o preço dos alimentos e da energia. Guedes reiterou que o foco sempre foi preservar vidas: o governo destinou o dinheiro para medidas que foram lançadas no início da pandemia como forma de frear a disseminação do vírus e em segundo lugar, veio a vacinação em massa.

Bolsonaro é denunciado por ONG

Ainda nesta terça-feira (12), a ONG austríaca AllRise apresentou uma denúncia no tribunal de Haia contra o presidente Jair Bolsonaro por supostos crimes contra a humanidade. A instituição faz referência aos desmatamentos na Amazônia e seus impactos no mundo, a fim de mostrar que as ações do governo estão ligadas às consequências negativas das mudanças climáticas.