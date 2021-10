Ibaneis parabeniza a cidade do Gama

Por meio do Twitter, Ibaneis Rocha disse que a região é amada e o carinho é demonstrado com investimentos

“Quem ama mora no Gama”. Esse foi o jargão lembrado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), no dia do 61º aniversário da cidade.

Por meio do Twitter, Ibaneis Rocha disse que a região é amada e o carinho é demonstrado com investimentos.

“São mais de R$ 52 milhões aplicados na cidade. Da reforma da Avenida dos Pioneiros, uma demanda de décadas, até UPA, estacionamentos, calçadas, iluminação e recuperação de escolas, o Gama tem obras por todos os lados”, escreveu Ibaneis.

O governador do DF faz coro à população da cidade e comemora: “Fico feliz em ver que a nossa querida região administrativa do Gama está bem-cuidada, com obras em todas as partes. Reformamos a avenida dos Pioneiros, uma demanda de décadas da população, e muito em breve vamos entregar a primeira UPA da cidade”

Na área da Saúde, a cidade está prestes a ganhar sua primeira UPA, com 92,56% de execução da obra. Em breve, a estrutura, na qual foram investidos R$ 7,1 milhões, será entregue com capacidade para 4,5 mil atendimentos mensais.

A população também vai ganhar uma nova unidade básica de saúde. A licitação para reforma da UBS 7 está em andamento. Quando concluída, a estrutura terá capacidade para atender 25 mil pessoas por mês. A demanda de recuperação do espaço era pedida pela população desde 2015.

Em 2020, mais da metade das 50 escolas administradas pela Coordenação Regional de Ensino do Gama passaram por reforma. Neste ano, o governo aporta R$ 11 milhões na recuperação, construção, reforma e aquisição de equipamentos para quatro escolas e uma unidade do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic).