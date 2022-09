Carro capota e derrama combustível no Park Way

A Polícia Militar do DF (PMDF) ficou fazendo a segurança do local com cones e uma viatura. O motorista, apesar do susto, não se machucou

Um caminhão pequeno capotou na quadra 3 do Park Way, via de ligação do Park Way à EPNB nesta quinta-feira (22).

O veículo derramou combustível na pista e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PMDF), foi chamado para jogar areia no local.

A Polícia Militar do DF (PMDF) ficou fazendo a segurança do local com cones e uma viatura. O motorista, apesar do susto, não se machucou.