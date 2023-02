Carro cai de viaduto da linha férrea da BR-251

Segundo o CBMDF, o veículo teria caído após bater contra a proteção da ponte. A queda é de cerca de 10 metros

Um carro caiu, na tarde desta quarta-feira (15), do viaduto da linha férrea da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA), sentido São Sebastião.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o veículo teria caído após bater contra a proteção da ponte. A queda é de cerca de 10 metros.

No carro, havia apenas o motorista, identificado apenas como D.L.A., de 23 anos. Enquanto se preparavam para descer a ponte, o homem saiu do carro, consciente, mas um pouco desorientado e com algumas escoriações.

Após a avaliação local, o motorista foi levado para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

A corporação informa que não tem informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).