Ladrão de joias é preso no Gama

Os criminosos teriam roubado uma casa e levado joias, avaliadas em pelo menos R$ 50 mil

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (15), cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão temporário no Setor Leste do Gama, conhecido como Setor Itamaracá. O grupo é suspeito de roubar uma casa em janeiro e traficar drogas na região.

Segundo a corporação, no último dia 16, os criminosos teriam roubado uma casa e levado joias dos donos da residência, avaliadas em pelo menos R$ 50 mil.

Um homem, de 43 anos, foi preso, apontado como o responsável por “cantar a pedra” para que os demais comparsas pudessem invadir a residência das vítimas no momento mais oportuno e se evadissem em segurança.

Nas buscas foram apreendidos celulares, veículo e roupas supostamente usadas no assalto. “Demais diligências, visando à completa elucidação dos fatos, seguem em andamento”, destaca o delegado-chefe adjunto da 14ª DP, Bruno Dias. Cumpridas as formalidades legais, o envolvido foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.