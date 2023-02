Secretários fazem visita técnica em Túnel de Taguatinga

O secretário de Obras também elegeu o processo de pavimentação da marginal sul como um dos pontos altos da visita

Os secretários de Governo, José Humberto de Araújo, e o de Obras, Luciano Carvalho, realizaram, nesta quarta-feira (15), uma visita técnica ao Túnel de Taguatinga. A vistoria começou no trecho próximo à Estrada Parque Taguatinga (EPTG), percorreu a passagem subterrânea, passou pelo boulevard e chegou à Avenida Elmo Serejo. Uma caminhada de duas horas que terminou com saldo positivo.

“O que me deixou muito otimista foram as instalações no interior do túnel. As lâmpadas e os ventiladores já estão todos fixados. Agora, estamos na fase de testes”, comenta José Humberto. “Além disso, estava ansioso para ver a ligação da EPTG com o túnel. E estão trabalhando justamente nisso neste momento”. O secretário de Governo também ficou satisfeito com o início da pavimentação da marginal sul.

A via paralela ao boulevard do Túnel de Taguatinga vai da Avenida Samdu até a EPTG. A metade final da pista, a partir da Avenida Comercial, já está liberada para o trânsito. No trecho restante, operários trabalham na imprimação do subleito. “É um trabalho de preparação para entrar com o asfalto”, explica José Humberto.

O secretário de Obras também elegeu o processo de pavimentação da marginal sul como um dos pontos altos da visita. “Hoje, quem sobe pela Elmo Serejo para acessar o centro de Taguatinga tem que desviar para a Avenida das Palmeiras. Isso causa um transtorno grande para os motoristas”, observa. Luciano acredita que, liberada a via inteira, o trânsito fluirá melhor, trazendo mais qualidade de vida para quem trafega na região.

“O Túnel de Taguatinga não é apenas uma obra viária. É muito mais complexo do que isso”, ressalta o titular da Secretaria de Obras. “A parte estrutural está praticamente concluída, faltando apenas detalhes. Também estamos vendo os avanços significativos no canteiro central do boulevard. Os trabalhos na chamada fase 2, da Samdu até a Avenida Comercial, estão andando bem. Em especial agora, com a folga que a chuva deu.”

As informações são da Agência Brasília