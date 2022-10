Carro bate na traseira de caminhão, na EPTG

O acidente ocorreu logo após a Residência Oficial do governador e, após a colisão, o automóvel ficou embaixo do caminhão

Nesta quinta-feira (20), um carro Fiat/Uno da cor prata bateu na traseira de um caminhão na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), sentido Taguatinga. O acidente ocorreu logo após a Residência Oficial do governador e, após a colisão, o automóvel ficou embaixo do caminhão.

Confira o vídeo:

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros às vítimas. De acordo com os bombeiros, a motorista do carro, a senhora J.C.S de 34 anos, estava consciente e estável.

Porém, ela apresentava um pequeno ferimento na cabeça, estava desorientada e com suspeita de traumatismo cranioencefálico. A mulher foi transportada ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

O condutor do caminhão ficou ileso.