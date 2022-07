Carro bate em poste em área rural de Planaltina

O motorista do veículo teria perdido o controle do carro e batido no poste de iluminação pública e transmissão de energia

Um carro bateu contra um poste no início da tarde desta terça-feira (12), próximo à Escola Classe Núcleo Rural Córrego do Atoleiro, região de Planaltina. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista do veículo, identificado apenas como E.C.D, de 30 anos, teria perdido o controle do carro e batido no poste de iluminação pública e transmissão de energia. Leia também Imunização de cães e gatos continua em 72 pontos em 16 RAs

Estudantes apontam eficácia da cannabis no tratamento contra epilepsia infantil

Festival CoMA abre processo seletivo para pessoas com deficiência O homem chegou a ser atendido pelo socorristas e, mesmo não tendo lesões aparentes, ele relatava dores abdominais e de cabeça. Consciente, o motorista foi transportado para o Hospital Regional de Planaltina (HRPL). A Neoenergia foi acionada, e o veículo ficou sob a responsabilidade de um parente da vítima, que foi orientado à não se aproximar do mesmo.